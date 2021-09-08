Сорок человек стали жертвами пожара в тюрьме Индонезии

В Индонезии при пожаре в тюрьме погибли сорок человек. Происшествие произошло в городе Тангеранг провинции Бантен. Об этом сообщает CNN Indonesia со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью Главного управления исправительных учреждений Рика Априанти.

Как сообщается, возгорание в исправительном учреждении произошло минувшей ночью, есть пострадавшие, но их количество не уточняется.

"Пожар произошел в 01:50 в тюрьме блока C класса I в Тангеранге", — сказано в сообщении.

На сегодняшний день возгорание ликвидировано в здании, персонал учреждения и арестанты эвакуированы. По данному факту начато расследование.

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