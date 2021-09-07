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Эксперт объяснил, почему стало возможным убийство девочек в Кузбассе

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Тела двух изнасилованных и задушенных 10-летних девочек нашли 7 сентября в заброшенном доме в Киселёвске. По сообщению правоохранительных органов, жестоко расправился с детьми 41-летний житель города Мыски. Предполагается, что ранее подозреваемый уже был судим за тяжкое преступление сексуального характера.

Эксперт объяснил, почему стало возможным убийство девочек в Кузбассе

В связи с трагедией в Кемеровской области, Pravda.Ru задала несколько вопросов советскому и российскому учёному-криминологу, доктору юридических наук, профессору ЮФУ, полковнику милиции в отставке Даниилу Корецкому.

По словам эксперта, никакой системы "реабилитации" в обществе для педофилов-рецидивистов нет.

"Он не космонавт"

Нет и надзорного органа конкретно для этой группы преступников. Государственная "машина исправления" останавливается тогда, когда заключённый отбывает свой срок.

"А как его реабилитировать? Он, когда отбыл наказание, скорее всего, если по тяжким статьям, он получает административный надзор. А реабилитировать? Реабилитация медицинская или психологическая отсутствует", — говорит Корецкий.

Единственное в чём осуждённый может "реабилитироваться", так это в правовом поле. Но это только в случае невиновности. Если его оправдали, например, в кассационной инстанции с "правом на реабилитацию", подчёркивает учёный. Если же человек попал в колонию за доказанное преступление никто с ним "возиться" не будет.

"Реабилитацию как космонавту, например, который из невесомости вернулся, то такой реабилитации нет. У нас механизм реабилитации очень простой: это отбывание наказания. Он отбыл наказание, после этого он считается уже исправившимся, — констатирует Даниил Корецкий.

Освободившийся попадает под административный надзор и полиция контролирует его поведение. Никто по "пятам ходить" за бывшим заключённым не будет, если он соблюдает ограничения: отмечаться, не дебоширить и так далее. Впрочем, и такой надзор ведут за отбывшим наказание в установленный срок.

Пометка "рецидив"

По словам Корецкого, 50% осуждённых за насилие над несовершеннолетними снова выходят "на охоту".

"Уровень рецидива около 50%. Это то, что официально известно. На самом деле он может быть и выше. А объясняется это тем, что отбыл 7 лет в колонии, это не значит, что он стал другим человеком. Есть и какие-то психологические закономерности, очевидно. Но их не признают так, что это биология руководит им", - заявил Корецкий.

Как такого механизма предотвращения повторного преступления у государства нет. По словам Корецкого, одно время бурно обсуждали вопрос химической кастрации, но так и не ввели.

Пока система работает по принципу "исправился или не исправился". Что со временем покажет только факт наличия или отсутствия рецидива.

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Дума кастрировала педофилов
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Михайлов
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