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Глава Крыма Аксёнов: "Украина — это террористическое государство"

Происшествия

Глава Крыма единоросс Сергей Аксёнов прокомментировал подрыв газопровода на полуострове. По мнению российского политика, данное действие украинских спецслужб — проявление гибридной войны против нашей страны.

Глава Крыма Аксёнов: "Украина — это террористическое государство"

Сергей Аксёнов высказался о ситуации в своём Telegram-канале. Глава республики подчеркнул, что Россия сможет противостоять провокациям и сохранить мир. Политик также добавил:

"Экстремисты и террористы всех мастей должны знать, что никаких шансов дестабилизировать ситуацию на полуострове".

Кроме того, Сергей Аксёнов назвал Украину террористическим государством, власти которого пытаются запугать местных жителей. Глава поблагодарил правоохранительные органы за профессионализм. Политик убеждён, что злоумышленников ждёт наказание по справедливости.

Напомним, что 23 августа в Перевальном произошла диверсия. По данным сотрудников ФСБ, ответственность за произошедшее несут украинская разведка и террористическая организация "Меджелис"*.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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