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"Бомба была в куске сыра": диверсанты рассказали о подрыве крымской трубы

Происшествия » Теракты

По признанию задержанного, бомбу диверсанты пронесли в куске сыра, а яму под заряд выкопали ножом. Об этом, на допросе в органах, рассказал один из участников "операции" Асан Ахтемов.

"Бомба была в куске сыра": диверсанты рассказали о подрыве крымской трубы

Мужчина пояснил, что встретился с заказчиком в одной из херсонских закусочных. До места исполнители добрались обычным рейсовым автобусом. По словам Ахтемова, к нему подсел мужчина и назвался Саидом.

"Нам сказали, что вот так хотят сделать плохую вещь с газовой трубой, подорвать газовую трубу. В селе Перевальное. В квартире они нам показали взрывное устройство, рассказали про него, как им пользоваться", — заявил Ахтемов на допросе, видео которого опубликовала ФСБ.

По словам исполнителя, заказчики объяснили, что подорвать трубу предстояло кумулятивным снарядом, что этого хватит, чтобы пробить газопровод. Телефоны на диверсию им брать запретили.

"Мы пошли вдвоём к трубе, я взял нож и выкопал ямку. Землю копали ножом. После того, как мы уехали, устройство должно было сработать в течение 4-5 часов", — сказал Ахтемов.

Бомба сработала в указанное время. Все сообщения в мессенджерах диверсантов попросили удалить. Второй задержанный Азиз Ахтемов подтвердил ФСБ слова своего напарника

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что к повреждению крымского газопровода причастны украинские спецслужбы.

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Автор: Екатерина Широкова
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