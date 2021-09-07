EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетологи назвали самую полезную рыбу
В Великобритании Меркель и Байдена считают "предателями"
Байден: до признания "Талибана"* ещё очень далеко
Афганистан ждёт новая война из-за США - эксперт
На Украине рассказали о сигнале России из США
Бегут через Польшу: 10 тысяч мигрантов из Белоруссии пытаются попасть в ЕС
Грядёт новый цикл смены губернаторов после выборов в Госдуму - эксперты
В Америке дешевле: специалисты сравнили российские и иностранные цены на ЖКУ
Эксперт объяснил порядок получения доплат родственникам пенсионеров

13 лет за двойное убийство: прокуратуры не намерены обжаловать приговор Быкову

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сторона обвинения запрашивала для политика 14 лет и 11 месяцев лишения свободы, однако Суд Свердловского района Красноярска приговорил Анатолия Быкова к 13 годам. Причастность к вменяемому ему преступлению бизнесмен отрицал. 

13 лет за двойное убийство: прокуратуры не намерены обжаловать приговор Быкову

Адвокат не согласился с приговором и заявил о намерении обжаловать решение суда в течение 10 дней. 

Мы подадим первоначальные апелляционные жалобы, чтобы застолбить срок обжалования. А затем дополнение будем подавать по мере ознакомления с протоколами судебных заседаний, - цитирует адвоката Быкова Алексея Прохорова РИА Новости.

В свою очередь, прокуроры остались "довольны" приговором и отказались от обжалования. 

Анатолия Быкова, в 90-х совладельца Красноярского алюминиевого завода, обвинили в двойном заказном убийстве "криминальных авторитетов" Наумова и Войтенко в 1994 году. Уголовное производство началось в мае 2020-го. Поводом возобновить дело стали показания свидетелей, которые на протяжении 26 лет молчали. По сообщению СМИ, "триггером" для "устранения" конкурентов стали деньки. Позже на Быкова было совершено покушение, и бизнесмен решил, что это дело рук оппонентов. Наумова и Войтенко расстреляли в машине.  

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Евгений Фёдоров об убийстве Деда Хасана
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Индийский политик сравнил заявление талибов* о Панджшере с заявлением СССР
Диетологи назвали самую полезную рыбу
В Великобритании Меркель и Байдена считают "предателями"
Байден: до признания "Талибана"* ещё очень далеко
Афганистан ждёт новая война из-за США - эксперт
На Украине рассказали о сигнале России из США
Бегут через Польшу: 10 тысяч мигрантов из Белоруссии пытаются попасть в ЕС
Грядёт новый цикл смены губернаторов после выборов в Госдуму - эксперты
В Америке дешевле: специалисты сравнили российские и иностранные цены на ЖКУ
Эксперт объяснил порядок получения доплат родственникам пенсионеров
Популярное
Бывший СССР
Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС

На смену поколению Назарбаева приходят казахстанские националисты. Близки времена, когда Казахстан выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Что произойдёт со страной в этом случае?

Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Общество
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Мир. Новости мира
Талибы* повесили на вора украденные им шины и провезли по городу
Ирина Гусакова Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии Ирина Гусакова Игорь Буккер В поисках разума: астрофизикам удалось найти "короткую дорогу" к инопланетянам Игорь Буккер Сергей Костин По-прежнему по Гоголю: "Все как мухи выздоравливают" Сергей Костин
Российский шоу-бизнес
Федункив не понравилась "дыра", в которую привёз её молодой муж
Политика. Новости и аналитика
Лавров: Россия не будет силой защищать права русскоязычных
Семён Слепаков явился на закрытое мероприятие в паре с Аглаей Тарасовой
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков явился на закрытое мероприятие в паре с Аглаей Тарасовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников