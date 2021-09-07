13 лет за двойное убийство: прокуратуры не намерены обжаловать приговор Быкову

Сторона обвинения запрашивала для политика 14 лет и 11 месяцев лишения свободы, однако Суд Свердловского района Красноярска приговорил Анатолия Быкова к 13 годам. Причастность к вменяемому ему преступлению бизнесмен отрицал.

Адвокат не согласился с приговором и заявил о намерении обжаловать решение суда в течение 10 дней.

Мы подадим первоначальные апелляционные жалобы, чтобы застолбить срок обжалования. А затем дополнение будем подавать по мере ознакомления с протоколами судебных заседаний, - цитирует адвоката Быкова Алексея Прохорова РИА Новости.

В свою очередь, прокуроры остались "довольны" приговором и отказались от обжалования.

Анатолия Быкова, в 90-х совладельца Красноярского алюминиевого завода, обвинили в двойном заказном убийстве "криминальных авторитетов" Наумова и Войтенко в 1994 году. Уголовное производство началось в мае 2020-го. Поводом возобновить дело стали показания свидетелей, которые на протяжении 26 лет молчали. По сообщению СМИ, "триггером" для "устранения" конкурентов стали деньки. Позже на Быкова было совершено покушение, и бизнесмен решил, что это дело рук оппонентов. Наумова и Войтенко расстреляли в машине.

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