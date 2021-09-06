На Украине девушку задержали за ранение из арбалета учителей одной из школ

Педагоги получили ранения в результате инцидента со стрельбой из арбалета в одной из школ Украины.

ЧП произошло 6 сентября в школе № 11 города Полтавы. По информации полиции Полтавской области, около 10.00 правоохранители получили сообщение о ранении двух учителей в этом учебном заведении.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в школу зашла девушка и ранила педагогов из арбалета.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность подозреваемой. Сообщается, что это жительница Полтавы 2002 года рождения. В настоящее время она задержана. С девушкой общаются следователи.

В связи с ранением двух педагогов школы №11 Полтавская облпрокуратура открыла уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения.

Согласно сведениям, интернет-издания "Полтавщина", подозреваемая в ранении учителей горожанка училась до четвёртого класса в школе, где произошёл инцидент.

Сообщается, что в момент задержания у девушки были порезаны руки. Следователи планируют проверить, не находилась ли фигурантка дела в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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