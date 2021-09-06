В волгоградском баре избили чернокожего диджея Flavio

В Волгограде посетитель бара избил чернокожего диджея Flavio за то, что тот отказался поставить песню. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Пострадавший рассказал в своём Instagram об избиении. Он сообщил, что играл музыку в баре, когда к нему подошёл мужчина и в грубой форме потребовал поставить песню. Диджей попросил посетителя заведения следить за манерами. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Посетитель бара повалил Flavio и начал бить его колбой от кальяна по голове.

Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.

После инцидента владелец заведения решил временно закрыть бар. Он объяснил своё решение отсутствием желания работать.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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