В Волгограде посетитель бара избил чернокожего диджея Flavio за то, что тот отказался поставить песню. Инцидентом заинтересовалась полиция.
Пострадавший рассказал в своём Instagram об избиении. Он сообщил, что играл музыку в баре, когда к нему подошёл мужчина и в грубой форме потребовал поставить песню. Диджей попросил посетителя заведения следить за манерами. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Посетитель бара повалил Flavio и начал бить его колбой от кальяна по голове.
Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга.
После инцидента владелец заведения решил временно закрыть бар. Он объяснил своё решение отсутствием желания работать.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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