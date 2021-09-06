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ФАС выявила картельный сговор в IT-сфере

Происшествия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела два дела о картельном сговоре в отношении 10 компаний, которые занимаются оказанием услуг техподдержки и обеспечением информационной безопасности.

ФАС выявила картельный сговор в IT-сфере

Служба подозревает в нарушении антимонопольного законодательства следующие компании: ООО "Ансер Про", ООО "Нормос XXI", ООО "Альфаком", ООО "Крастол", ООО "Интер-Технологии", ООО "ЭСЛаб", ООО "Легион Про", ООО НТЦ "Электрон-Сервис", ООО "Главный центр информационной безопасности" и ООО "КСК Технологии".

После данных, полученных от Генпрокуратуры, ФАС проверила деятельность этих компаний и выяснила, что они заключали и реализовывали антиконкурентные соглашения.

В частности, организации удерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, техподдержки и обеспечения безопасности в IT-сфере.

Если ФАС установит причастность компаний к картельному сговору, то их могут оштрафовать.

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Эксклюзивное интервью главы ФАС Игоря Артемьева
Автор: Игорь Рябов
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