Старый диван, в котором хранилось 300 тысяч рублей, оказался на свалке по вине арендаторов квартиры. Хозяйка квартиры обратилась в полицию с просьбой найти деньги.
Как сообщили в пресс-службе одного из полицейских участков, совладелица квартиры, расположенной на Проспекте мира, подала заявление в полицию о пропаже крупной суммы денег, которую она прятала в диване.
Она винит в пропаже арендаторов, которые снимали часть квартиры у её напарника и начали проводить ремонт, после чего диван вынесли на помойку.
Хозяйка узнала о пропаже спустя несколько часов после того, как диван выбросили, но денег в нём уже не было, передаёт РИА Новости.
Представители столичного отделения полиции подтвердили факт обращения женщины. Но не уверены, что деньги можно найти.
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