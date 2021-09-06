"Деньги на ветер": в Москве арендаторы выбросили диван с 300 тысячами рублей

Старый диван, в котором хранилось 300 тысяч рублей, оказался на свалке по вине арендаторов квартиры. Хозяйка квартиры обратилась в полицию с просьбой найти деньги.

Как сообщили в пресс-службе одного из полицейских участков, совладелица квартиры, расположенной на Проспекте мира, подала заявление в полицию о пропаже крупной суммы денег, которую она прятала в диване.

Она винит в пропаже арендаторов, которые снимали часть квартиры у её напарника и начали проводить ремонт, после чего диван вынесли на помойку.

Хозяйка узнала о пропаже спустя несколько часов после того, как диван выбросили, но денег в нём уже не было, передаёт РИА Новости.

Представители столичного отделения полиции подтвердили факт обращения женщины. Но не уверены, что деньги можно найти.

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