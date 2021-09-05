У отравившихся школьников из нижегородской гимназии выявлен норовирус

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что у отравившихся школьников из гимназии №13 в Нижнем Новгороде выявлен норовирус.

В прокуратуру обратились 40 родителей с жалобами на возможное отравление детей в нижегородской гимназии №13. Роспотребнадзор пообещал приостановить учебный процесс. По данным местного департамента образования, дети не питались в столовой, при этом буфет в учебном заведении был закрыт.

После появления признаков отравления у 24 школьников Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В итоге врачи диагностировали у детей норовирус, сообщил Мелик-Гусейнов.

В настоящее время происходит передача вируса в семье — за медпомощью обращаются родители учащихся.

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