В хабаровской колонии погибли двое заключённых

В одной из исправительных колоний Хабаровского края произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека, ещё четверо пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух лиц.

Старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева заявила, что инцидент произошёл в ИК-14.

Также СК завёл уголовное дело по факту дезорганизации деятельности учреждений, которые обеспечивают изоляцию от общества.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников колонии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.