В Сочи закрыли ресторан после концерта рэпера Гуфа

Роспотребнадзор закрыл на 60 суток ресторан VinoGrad, расположенный в одном из торговых центров сочинского Адлера, где накануне прошёл концерт рэпера Гуфа.

Причиной решения ведомства стало нарушение правил работы заведения в условиях распространения коронавируса. По словам руководителя ресторана Армена Амаляна, в этом сезоне ресторан больше не откроется.

Ранее в заведении прошёл концерт известного рэпера Гуфа. Присутствовавшие на мероприятии люди писали в соцсетях, что загрузка зала превышала установленное ограничение в 50%.

Армен Амалян отметил, что VinoGrad является сезонным заведением, которое ежегодно работает до конца сентября, но в этом году пришлось закрыть ресторан на месяц раньше.

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