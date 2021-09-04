В Екатеринбурге силовики оцепили цыганский поселок

В Екатеринбурге днем 4 сентября правоохранительные органы оцепили цыганский поселок на юго-западе города.

В 17.00 по местному времени (15.00 по московскому) силовые структуры заблокировали жителям выход из поселка. По сведениям E1.ru, силовики проводили профилактические мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений.

Местные жители остаются не в курсе рейдерских действий со стороны силовиков. Однако некоторые граждане сообщили, что правоохранители собирают отпечатки пальцев.

По словам очевидцев, в поселке давно появилась необходимость проведения рейда из-за участившихся в поселке краж и мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что новый генплан Екатеринбурга одобрил снос цыганского поселка на Юго-Западе города. Жители поселка раскритиковали решение местных властей и вышли на митинг.

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