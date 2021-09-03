Оренбургский священнослужитель получил 13 лет колонии за педофилию

В Оренбургской области суд признал иеромонаха Климента (в миру — Кораблёва) виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении троих подростов и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

После того, как Следственный комитет предъявил обвинение священнослужителю, епархия отстранила его от работы.

По данным следствия, в период с января 2019 года по февраль 2020 года Климент совершал преступления против половой неприкосновенности троих несовершеннолетних, а одного из них вовлекал в систематическое распитие спиртных напитков. Преступные деяния были совершены в городе Бугуруслан и Асекеевском районе Оренбургской области.