В Самаре отец одиннадцатилетней девочки зарезал предполагаемого насильника

Сегодня в Самаре нашли мёртвым 32-летнего местного жителя. Ранее он обвинялся в изнасиловании двух девочек. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. Есть версия, что педофила заколол ножом отец одной из жертв.

Сегодня на лесополосе посёлка Витай нашли тело Олега Свиридова, предполагаемого преступника, который надругался над девятилетней и одиннадцатилетней девочками. По данным правоохранителей, обвиняемый снимал процесс с помощью телефона.

По словам журналистов Telegram-канала "112", отец одной из девочек был знакомым педофила и нашёл его раньше сотрудников полиции. Предположительный убийца Олега сознался, однако отметил, что он сам напоролся на нож.

Также есть информация, что члены семьи другой жертвы тоже были знакомы с насильником.

Сотрудники Следственного комитета по Самарской области устанавливают детали происшествия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.