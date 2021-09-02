Соседи сообщили о запахе из квартиры: женщину с двумя детьми убили в Кузбассе

Убийство 28-летней женщины и двух её детей расследуют правоохранители в Кемеровской области.

По информации регионального управления МВД, 1 сентября жители одного из домов в Яшкинском районе заявили в полицию о странном запахе, исходящем из квартиры соседей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские взломали дверь квартиры и обнаружили в ней тела хозяйки, а также ее семилетней дочери и девятилетнего сына с признаками насильственной смерти.

Сотрудники областного СУ СКР завели уголовное дело по факту убийства женщины и детей.

Как сообщили в региональном следственном управлении, при осмотре квартиры, где было совершено преступление, криминалисты обнаружили следы, позволившие за несколько часов установить подозреваемого в убийстве. Оказалось, что это 27-летний житель района, который был знаком с потерпевшей.

На данный момент ему уже предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Ему планируют провести психолого-психиатрическую экспертизу.

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