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Пьяный житель Хабаровского края застрелил троих оленеводов

Происшествия

В Хабаровском крае около селения Нядбяки пьяный мужчина застрелил троих оленеводов, сообщил РЕН-ТВ.

Пьяный житель Хабаровского края застрелил троих оленеводов

В селении Нядбяки Охотского района Хабаровского края найдены тела троих оленеводов: двух мужчин и одной женщины. Согласно оперативным данным, преступление совершил 22-летний знакомый убитых.

"Происшествие произошло на оленеводческой базе около озера Бух-Чкала. В ходе застолья мужчина схватил ружьё, выстрелил в своих знакомых и скрылся с места преступления", — сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина решил сознаться в совершённом убийстве после звонка председателя правления района, где проживают представители коренных народов севера.

На сегодняшний день подозреваемый задержан, в отношении него заведено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств преступления.

 

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Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Людмила Черткова
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