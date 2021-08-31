Учителя из Таганрога подозревают в насилии над двумя школьницам

Преподаватель английского языка из города Таганрог задержан по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении двоих своих учениц, сообщил Царьград.

По сообщению СМИ, сотрудники полиции задержали в Таганроге учителя, преподававшего английский язык на дому.

"Как рассказали в правоохранительных органах, задержанный занимался репетиторством в течении шести месяцев. Во время своих занятий учитель совершал развратные действия по отношению к двоим девочкам в возрасте 11 и 10 лет", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в отношении задержанного заведено уголовное дело, оперативники проводят следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

За совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, учителю грозит до двадцати лет колонии строгого режима, следует из сообщения.

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