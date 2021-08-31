Манты с "сюрпризом": в Бийске нашли две партии продукции с антибиотиками

В Алтайском крае в партии готовых мантов нашли антибиотики. По сообщению Ростехнадзора, мясные продукты проверили случайно, в ходе планового мониторинга. Специалисты взяли лабораторную пробу и выяснили, что в мясе присутствует доза окситетрациклиновых препаратов.

Наличие антибиотиков в пищевых продуктах недопустимо и является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции", говорится на сайте ведомства.

Партию из оборота изъяли. Фирме-производителю грозит административный штраф. Также компанию обяжут "исправить нарушения".

Для справки

Группа тетрациклиновых антибиотиков имеет широкий спектр действий. Людям их назначают при бактериальных и инфекционных заболеваниях, а вот животным "дают" при выявлении паразитов.

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