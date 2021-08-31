Бастрыкин взял под контроль дело о фотосессии несовершеннолетней из Красноярска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям отчитаться по делу о фотосессии девочки-подростка из Красноярска.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о 13-летней девочке из Красноярска, чьи откровенные фото продаются иностранцам на сайтах для взрослых. Фотографии выкладываются якобы матерью подростка. Делом заинтересовалась Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае.

Пресс-служба регионального главка СК заявила, что уголовное дело по факту фотосъёмки несовершеннолетней красноярки уже находилось в производстве. В результате следственных действий, в том числе судебной экспертизы, уголовное дело было прекращено.

"В целях проверки полноты ранее проведённого расследования по уголовному делу о размещении фотоматериалов в сети Интернет с участием несовершеннолетней из города Красноярска, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и экспертизах по указанному факту, а также проверить действия (бездействие) должностных лиц контролирующих органов", — говорится в сообщении СК РФ.

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