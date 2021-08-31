Дома в Амурской области по-прежнему в воде. В зоне подтопления остаются 15 населённых пунктов региона.
Семь жилых домов в селе Владимировка затоплены. Под водой остаются 250 участков, сообщили RT в главном управлении МЧС России по Амурской области.
По информации МЧС, за минувшие сутки вода "ушла" с трёх частных домов и 57 приусадебных участков.
По сообщению властей, больше полусотни домов в регионе признали непригодными для проживания.
Всего от наводнения пострадали четыре региона:
Свыше тысячи семей лишились домов, общие число пострадавших от наводнения превысило 24 тысячи человек.
Вчера вновь поступили сообщения о подъёме воды в реке Амур в районе ЕАО. За ночь уровень воды возрос на 14 сантиметров, передаёт EAO Media.
На прошлой неделе Кубань снова оказалась под водой - четыре человека погибли.
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