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Большая часть в воде: Амурская область остаётся в зоне подтопления

Происшествия

Дома в Амурской области по-прежнему в воде. В зоне подтопления остаются 15 населённых пунктов региона. 

Большая часть в воде: Амурская область остаётся в зоне подтопления

Семь жилых домов в селе Владимировка затоплены. Под водой остаются 250 участков, сообщили  RT в главном управлении МЧС России по Амурской области. 

По информации МЧС, за минувшие сутки вода "ушла" с трёх частных домов и 57 приусадебных участков. 

По сообщению властей, больше полусотни домов в регионе признали непригодными для проживания. 

Всего от наводнения пострадали четыре региона: 

  • Амурская область,
  • Забайкальский край,
  • Хабаровский край,
  • Еврейская автономная область.

Свыше тысячи семей лишились домов, общие число пострадавших от наводнения превысило 24 тысячи человек. 

Вчера вновь поступили сообщения о подъёме воды в реке Амур в районе ЕАО. За ночь уровень воды возрос на 14 сантиметров, передаёт EAO Media. 

На прошлой неделе Кубань снова оказалась под водой - четыре человека погибли.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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