Арестанты "Матросской тишины" создали в СИЗО криминальное движение "АУЕ"*

Содержащиеся под стражей в ФКУ СИЗО-1 управления ФСИН России по Москве лица подозреваются в создании ячейки экстремистской организации "АУЕ"*, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Органы прокуратуры города Москвы провели надзорные мероприятия в следственном изоляторе № 1, расположенном на улице Матросская Тишина, 18, в ходе которых выявили нарушения федерального законодательства.

В частности, обнаружено, что арестанты создали на территории СИЗО ячейку запрещенного на территории России движения "АУЕ"*, пропагандирующее криминальный образ жизни.

"Установлено, что содержащиеся под стражей лица, входящие в состав запрещенной группы, отказываются выполнять законные требования сотрудников изолятора, нарушают установленный порядок, а также собирают деньги на содержание организации и организуют доставку в учреждение запрещенных предметов", — говорится в сообщении ведомства.

На основе материалов прокурорской проверки следственное управление по Москве завело уголовное дело в отношении участников криминального движения. Ход расследования поставлен на контроль городской прокуратуры.

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