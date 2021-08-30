В Ростовской области археологов забросали землёй, приняв за строителей вышки 5G

Объяснений о том, что раскопки разрешены и проводятся в научных целях, а не в целях строительства вышки 5G, местные жители не слушали. Как сообщает РИА Новости, археологи из организации "Донское наследие" запланировали изыскания на территории объекта федерального значения "Городище Азака-Таны с некрополем".

Но работа над разведывательным шурфом была прервана самым неожиданным образом: к месту проведения раскопок подошли мужчины с лопатами и начали засыпать землёй и шурф, и находившихся в нём археологов, приняв их за рабочих. Тем самым азовчане продолжили список актов вандализма, предпринимаемых по отношению к новому виду связи в разных странах мира.

В целях безопасности специалистов раскопки были прерваны, а сами археологи обратились с заявлением в полицию.