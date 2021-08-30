Мошенники заработали около 6 млн. рублей на фальшивых приложениях по выплатам

Специалисты информационной безопасности "Лаборатории Касперского" нашли в Google Play приложения, которые якобы выдают социальные выплаты.

С помощью этих приложений мошенники вымогают деньги у россиян. Пользователь его скачивает и вводит свои персональные данные. Далее оплачивает юридические услуги. В итоге человек не получает обещанные средства.

В числе подобных "компенсаций" есть помощь, связанная с коронавирусной инфекцией. Человек ожидает выплату в 12-300 тысяч рублей. За неё злоумышленники просят 300 рублей.

Такое приложение установили уже более 20 тысяч граждан. По предварительным подсчётам экспертов, разработчики украли около шести миллионов рублей.

"Несмотря на то, что социальные выплаты в связи с коронавирусной инфекцией уже не производятся, злоумышленники активно используют эту тему в своих схемах", — сообщила Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик IT-компании.

Сейчас корпорация Google очистила сервис по скачиванию приложений от продуктов мошенников.

Специалисты из "Лаборатории Касперского" посоветовали:

не нажимать на подозрительные ссылки;

исследовать информацию о получении денег, даже от знакомых организаций;

проверять приложения перед установкой.

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