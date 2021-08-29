Пентагон сообщил, что США направляли ракету на террористов-смертников ИГИЛ*

Пентагон подтвердил, что Америка отправила ракету в Кабул с помощью беспилотника. Власти пытались убить несколько смертников из террористического движения "Исламское государство"*.

Военные США целились в машину в районе Хаджи-Бугра, чтобы помешать радикалам взорвать столичный аэропорт. Для этого американские солдаты использовали беспилотник. У них получилось ликвидировать угрозу, однако они попали и в жилой дом возле объекта. По данным местных СМИ, из-за взрыва умерли шесть человек, в числе которых четыре ребёнка.

Журналисты CNN же сообщили со ссылкой на человека в Пентагоне, что взрыв не задел мирное население, только террористов.

Ранее председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал трагедию в Афганистане, над которым установили господство талибы*, масштабнейшим гуманитарным кризисом.

"По данным на эти дни Афганистан покинули уже 4 миллиона человек, 80% из них — женщины", — высказался российский политик на своём Youtube-канале.

Также Слуцкий подчеркнул, что из-за этой ситуации растёт террористическая опасность в странах СНГ и ОДКБ.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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