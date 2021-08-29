В Волгоградской области 11-летний мальчик погиб от несчастного случая во время охоты с отцом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону.
26 мая 38-летний отец с сыном охотились на дичь в воде. Они находились в лодке, на озере Лозско-Азатское в Белозёрском районе. Ребёнка ранили огнестрельным оружием. Врачи не смогли спасти школьника.
"Скончался спустя несколько часов (После ранения. — Прим. ред.)", — пояснили представители ведомства.
Во время допроса отец подтвердил информацию. Также правоохранители допросили других родственников погибшего мальчика. Специалисты забрали оружие на экспертизу, изучили лодку, в которой случилась трагедия.
Предположительно, отец случайно застрелил своего сына во время охоты.
Сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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