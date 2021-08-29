Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок

В столице захваченного талибами* Афганистана взорвалась ракета. Это случилось в районе Хаджи-Бугра, рядом с территорией кабульского аэропорта, единственной точки, откуда можно улететь из страны.

По предварительным данным, из-за взрыва погиб ребёнок, три человека получили ранения. Они находились в жилом доме рядом с взлётной полосы столичного аэропорта. В это место и попала ракета.

Журналисты ссылаются на официальные лица Америки и утверждают, что удар по дому осуществили военные США.

Напомним, что ранее политолог Малек Дудаков предупреждал о новых взрывах в Кабуле, однако эксперт подразумевал террористов из "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, а не американских солдат. Специалист утверждал, что господство радикального движения "Талибан"* и вывод войск США вдохновили других экстремистов на действия.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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