EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"
Религиовед Богатырёв оценил состояние Украинской православной Церкви
Президент Эстонии потребовала от ЕС профинансировать "сдерживание России"
Политолог рассказал о борьбе за влияние в Петербурге спикера ЗакС
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
В Таиланде больные "ковидом" принимают наркотики и устраивают оргии с драками
ФСБ рассекретила документы о фашистской группировке "Украинская компания"
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской

Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок

Происшествия

В столице захваченного талибами* Афганистана взорвалась ракета. Это случилось в районе Хаджи-Бугра, рядом с территорией кабульского аэропорта, единственной точки, откуда можно улететь из страны.

Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок

По предварительным данным, из-за взрыва погиб ребёнок, три человека получили ранения. Они находились в жилом доме рядом с взлётной полосы столичного аэропорта. В это место и попала ракета.

Журналисты ссылаются на официальные лица Америки и утверждают, что удар по дому осуществили военные США.

Напомним, что ранее политолог Малек Дудаков предупреждал о новых взрывах в Кабуле, однако эксперт подразумевал террористов из "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"*, а не американских солдат. Специалист утверждал, что господство радикального движения "Талибан"* и вывод войск США вдохновили других экстремистов на действия.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

💥 Новый мощный взрыв в Кабуле в районе аэропорта
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Последние материалы
Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь
Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"
Религиовед Богатырёв оценил состояние Украинской православной Церкви
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Президент Эстонии потребовала от ЕС профинансировать "сдерживание России"
В Тверской области власти оставили волонтёров и больных животных на улице
Прокуратура проверит действия медиков, которые не спасли футболиста Шишмарёва
Политолог рассказал о борьбе за влияние в Петербурге спикера ЗакС
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
Общество
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Игорь Буккер Умный свистнет — догадливый смыслит: как говорят на "птичьем" языке Игорь Буккер Андрей Мартынюк Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу" Андрей Мартынюк Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Общество
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Общество
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников