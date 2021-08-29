В Тверской области власти оставили волонтёров и больных животных на улице

Власти Ржева, Тверская область, пообещали сохранить приют для больных и старых животных "Найдёныши и потеряшки", после чего без предупреждения продали здание другому собственнику. Об этом рассказали волонтёры, которые не знают, как спасти выкинутых на улицу друзей.

Члены городской администрации дали волонтёрам здание по договору. Они отремонтировали помещение. Также установили вольеры для 64 пострадавших животных. Они точно не выживут на улице. Многие из них:

старики;

больные раком;

ещё маленькие котята и щенки;

животные с хроническими заболеваниями;

инвалиды.

Когда членам организации сообщили, что здание передадут новым хозяевам, они уточнили информацию у главы города. По словам волонтёров, Роман Крылов пообещал, что торгов не будет. Однако помещение всё равно продали. Об этом люди узнали, когда к ним пришёл собственник.

Приют "Найдёныши и потеряшки" должен освободить помещение до ноября. Сотрудников заверили, что помогут с новым местом, однако они не могут рассчитывать на это, поскольку раньше городские власти уже обманывали.

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