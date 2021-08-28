Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-24

Свидетели крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае поделись подробностями трагедии.

Пилоты сумели катапультироваться из горящего военного судна на территории Пермского края.

В стране участились случаи гибели военных воздушных судов. Так, 19 августа в Астраханской области во время тренировочного полёта потерпел крушение военный самолёт МиГ-29.

"Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался, — цитирует слова местных жителей URA. RU.

Обломки самолёта в Пермском крае попали на видео. Ролик сняли очевидцы и опубликовали его в Сети.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах от Перми 27 августа.

Пилоты бомбардировщика спаслись, так как вовремя эвакуировались с помощью аварийной катапульты.

Сообщается, что разбившийся Су-24 в момент падения не был оснащён боекомплектом.

Поиском пилотов занимался спасательный вертолет. Жизни экипажа самолёта в настоящее время ничего не угрожает. Пилоты отделались переломами конечностей.

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