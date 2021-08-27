В Тюмени родителей убитой девочки Муравьёвой могут лишить прав на сына и дочку

Сотрудники Управления социальной защиты по Тюмени подали в суд иск, чтобы родителей убитой девятилетней девочки Анастасии Муравьёвой лишили прав на воспитание других детей.

За Настю, её сестру и брата-близнеца отвечали отец Сергей Муравьёв и бабушка. Также у него есть старшая дочь, которой есть 18 лет. Сейчас она не проживает с семьёй на Лесобазе.

В основном детей воспитывала бабушка. По словам местных жителей, её много раз видели пьяной. Сергей Муравьёв присоединился к семье, когда недавно отбыл тюремный срок. Насчёт мамы Насти пока никто ничего не знает. Женщина не искала дочку, за детьми не следила.

В ведомстве подтвердили информацию. Представители подчеркнули:

"Заключение будет подготовлено с учётом мнения детей".

Сейчас брат с сестрой живут в реабилитационном центре "Семья".

Заседание суда пройдёт 14 сентября.

Напомним, что предполагаемый убийца и насильник Насти признался в содеянном, однако его семья убеждена, что их близкого подставили правоохранители. По версии родственников, в день, когда нашли тело школьницы, мужчина был на даче вместе с отцом.

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