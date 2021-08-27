Бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае

В Пермском крае разбился самолёт Су-24, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, бомбардировщик потерпел крушение вскоре после взлёта в окрестностях Перми, куда он перед этим приземлился для дозаправки.

В ЦВО агентству подтвердили факт падения Су-24 и сообщили, что пилоты успели катапультироваться.

Напомним, 18 августа на территории полигона Ашулук в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Он потерпел крушение в ходе тренировочного полёта, который выполнялся. Самолёт упал вскоре после взлёта при первом развороте. Пилот истребителя погиб.

Обстоятельства крушения самолёта выясняет комиссия Главного командования ВКС.

Заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов предположил, что МиГ-29 мог разбиться из-за неблагоприятных погодных условий, потери контроля высоты при выполнении манёвров. Существует также вероятность отказа техники и столкновения самолёта с препятствием.

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