СМИ: число жертв взрывов у аэропорта в Кабуле достигло 170 человек

Число жертв взрывов, прогремевших возле аэропорта в Кабуле 26 августа, достигло 170 человек, сообщили телеканалу CBS в Минздраве Афганистана.

Согласно сведениям телеканала, ранения в результате теракта в Кабуле получили около 200 человек. Среди пострадавших — не менее 18 военнослужащих США. Ранее сообщалось, что из-за взрывов погибли 13 американских военных.

Напомним, накануне возле кабульского аэропорта прогремели два взрыва. Один из них произошел возле входа в аэропорт Эбби-Гейт. Его устроил террорист-смертник.

Второй взрыв прогремел у отеля "Барон". Там был заминирован автомобиль.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, во время взрывов в аэропорту Кабула не было россиян.

Как сообщил президент США Джо Байден, взрывы в Кабуле стали инцидентом с максимальным количеством жертв среди американских военных в Афганистане с августа 2011 года. Тогда был сбит вертолёт, в результате чего погибли 30 военнослужащих США.

По словам американского президента, США продолжат эвакуацию из Кабула, несмотря на произошедшее.

"Террористы нас не остановят, мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию”, — заявил Джо Байден.

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