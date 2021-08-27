Трёхлетняя девочка погибла после инцидента с автобусом в Ярославле

Обстоятельства гибели трёхлетней девочки в результате инцидента с автобусом выясняют правоохранители в Ярославле.

Согласно информации областного МВД, ЧП произошло 26 августа в 15.35 на остановке общественного транспорта на Тутаевском шоссе.

По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАЗ, не убедившись, что все пассажиры, собиравшиеся выйти на остановке, покинули салон, закрыл двери и начал движение. При этом дверями зажало одну из рук выходившей из автобуса пассажирки, которая другой держала трёхлетнюю внучку, уже стоявшую на тротуаре.

Ребёнок упал на проезжую часть и попал под колёса автобуса. Девочку с травмами госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц, однако медикам не удалось спасти её.

В настоящее время по факту инцидента с автобусом в Ярославле завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Прокуратура Ярославля проводит проверку в связи с гибелью девочки. Сотрудники прокуратуры планируют, в частности, оценить исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения на общественном транспорте. Ситуацию взял под контроль прокурор области.

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