Юрист Трапаидзе рассказал, что может грозить блогерам, которые напали на женщину

Предположительно, треш-стримеры Малихов и Дмитренко напали на москвичку в Измайловском парке и сняли это на камеру. Блогеры, вероятно, посмеялись над женщиной, пшикнули ей в лицо перцовым баллончиком. Журналисты Москвы 24 выяснили у юриста Константина Трапаидзе, как могут наказать молодых людей. Их уже задержала полиция.

Константин Трапаидзе заявил, что наказание зависит от следующих факторов:

исследования специалистами видео;

степени повреждения пострадавшей.

Также, по мнению эксперта, нельзя забывать о моральном ущербе и вмешательстве в личную жизнь. Блогеры выложили видео в Интернет без ведома женщины.

"Им может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Вторая ситуация возможна, если медицинская экспертиза установит вред здоровью женщины, а действия блогеров представляли общественную опасность", — заявил юрист.

Скорее всего, обвиняемые оплатят штраф в тысячу рублей или будут арестованы на 15 суток.

По словам Константина Трапаидзе, треш-стримеры, которые выходят за рамки дозволенного, часто находятся в зоне уголовной ответственности.

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