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Доктор Власов рассказал, что делать, если врачи скорой отказали в госпитализации

Происшествия

В Самаре мама погибшего больного туберкулёзом рассказала, как врачи скорой помощи оставили его дома умирать. В Минздраве пообещали выяснить, почему медицинские работники отказались госпитализировать 37-летнего Михаила Ланцова. Журналисты Pravda. Ru обсудили эту трагедию с Яном Власовым, доктором медицинских наук и представителем Общественного Совета по защите прав пациентов.

Доктор Власов рассказал, что делать, если врачи скорой отказали в госпитализации

Набираем 02

"Вот мы его сейчас увезём на обследование, а как вы поедете назад? Обратно мы не возим", — заявила врач Людмиле, когда её прикованный к постели сын умирал от приступа.

Семья жила на пятом этаже без лифта. Специальное жильё Людмиле и Михаилу не предоставили, сказали, что не положено. Она правда не могла спустить сына на улицу и поднять его домой. Однако эксперт заявил, что этим нельзя оправдать действия сотрудников скорой помощи.

Ян Власов объяснил, что их не должно волновать, как пациента потом доставят из больницы домой. У врачей конкретная задача — увезти человека, которому требуется госпитализация. Если они отказываются, необходимо звонить в полицию. Специалист сказал:

"В том случае, если же пациента оставляют при необходимости госпитализации, при явной угрозе его жизни без медицинской помощи, без стационирования родственник, либо сам пациент набирает 02 в полицию и говорит о том, что его оставляют, тут правильнее будет, оставление в опасности, что он может погибнуть. Это 24-я статья Уголовного кодекса. Потом передаёт трубочку врачу от полицейского. Там же всё записывается. И полицейский врачу скорой помощи очень быстро всё объясняет".

Нести должны врачи

По закону нашей страны сотрудники скорой помощи обязаны сами выносить больного на носилках. Эксперт добавил, что в случае неотложки работники после исследования человека спокойно отвезут его обратно домой.

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"Скорая помощь": история спасения - Москва 24
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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