Десятки человек ранены в результате взрывов на военном объекте в Казахстане

Власти Казахстана сообщили, что минувшей ночью были эвакуированы жители населённых пунктов, расположенных рядом с военным объектом в южной Жамбылской области, после того там произошла серия мощных взрывов. В результате ЧП были ранены по меньшей мере 60 человек.

Взрыв в казахстанском Таразе произошёл из-за пожара возле одного из складов в воинской части, сообщает Министерство обороны республики.

Взрывы прогремели на военном объекте после того, как возник пожар на складе, где хранились взрывчатые вещества инженерного назначения, — сообщил заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев. — Мы перекрыли авто и железную дороги, проходящие через этот район".

По данным властей, шестьдесят человек были госпитализированы с травмами в результате взрывов. Пожар тушили всю ночь.

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в серии твитов, что по меньшей мере 30 из раненых были военнослужащими или сотрудниками экстренных служб, и инцидент расследуется:

"Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Спасатели, военнослужащие, врачи и все задействованные люди активно работают. К сожалению, количество пострадавших растёт. Но ситуация под контролем. Жители города Тараз и села должны быть спокойны и осторожны", — написал казахстанский лидер.

Жители четырёх деревень, в одной из которых проживают 250 человек, менее чем в километре от места взрыва, были эвакуированы, говорится в заявлении министерства обороны.

Видео, размещённое в Интернете, показало, что взрыв произошёл недалеко от главной дороги, соединяющей областной центр Тараз с Алматы, деловым центром и крупнейшим городом страны.

В 2019 году четыре человека погибли и десятки пострадали в аналогичной аварии в казахском городе Арысь в соседнем Туркестанском регионе, когда взрывы на складе боеприпасов вынудили власти эвакуировать весь город с населением 44 000 человек.

Этот взрыв стал третьим в окрестностях города за последние десять лет.