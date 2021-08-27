EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Не повторяйте "подвиг" HMS Defender: Россия предупредила Британию
"Мы выследим вас": Байден пригрозил террористам, напавшим на аэропорт Кабула
Теракты в аэропорту Кабула не были неожиданными: что известно
Зачем мошенникам аккаунты пользователей Госуслуг и как защитить своё
Лучшее средство от кашля – ананасовый сок. Как приготовить его дома
Секреты долгожительства японцев
Пентагон: в аэропорту Кабула погибли военные США
Офшоры могут закрыть дорогу в депутаты представителям от КПРФ
Стали известны соперники "Зенита" в Лиге чемпионов

Десятки человек ранены в результате взрывов на военном объекте в Казахстане

Происшествия

Власти Казахстана сообщили, что минувшей ночью были эвакуированы жители населённых пунктов, расположенных рядом с военным объектом в южной Жамбылской области, после того там произошла серия мощных взрывов. В результате ЧП были ранены по меньшей мере 60 человек.

Десятки человек ранены в результате взрывов на военном объекте в Казахстане

Взрыв в казахстанском Таразе произошёл из-за пожара возле одного из складов в воинской части, сообщает Министерство обороны республики.

Взрывы прогремели на военном объекте после того, как возник пожар на складе, где хранились взрывчатые вещества инженерного назначения, — сообщил заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев. — Мы перекрыли авто и железную дороги, проходящие через этот район".

По данным властей, шестьдесят человек были госпитализированы с травмами в результате взрывов. Пожар тушили всю ночь.

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в серии твитов, что по меньшей мере 30 из раненых были военнослужащими или сотрудниками экстренных служб, и инцидент расследуется:

"Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Спасатели, военнослужащие, врачи и все задействованные люди активно работают. К сожалению, количество пострадавших растёт. Но ситуация под контролем. Жители города Тараз и села должны быть спокойны и осторожны", — написал казахстанский лидер.

Жители четырёх деревень, в одной из которых проживают 250 человек, менее чем в километре от места взрыва, были эвакуированы, говорится в заявлении министерства обороны.

Видео, размещённое в Интернете, показало, что взрыв произошёл недалеко от главной дороги, соединяющей областной центр Тараз с Алматы, деловым центром и крупнейшим городом страны.

 

В 2019 году четыре человека погибли и десятки пострадали в аналогичной аварии в казахском городе Арысь в соседнем Туркестанском регионе, когда взрывы на складе боеприпасов вынудили власти эвакуировать весь город с населением 44 000 человек.

Этот взрыв стал третьим в окрестностях города за последние десять лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Не повторяйте "подвиг" HMS Defender: Россия предупредила Британию
Десятки человек ранены в результате взрывов на военном объекте в Казахстане
"Мы выследим вас": Байден пригрозил террористам, напавшим на аэропорт Кабула
Теракты в аэропорту Кабула не были неожиданными: что известно
Зачем мошенникам аккаунты пользователей Госуслуг и как защитить своё
Лучшее средство от кашля – ананасовый сок. Как приготовить его дома
Секреты долгожительства японцев
Урок толерантности от талибов: террористы обвинили Запад в бесчеловечности
Пентагон: в аэропорту Кабула погибли военные США
ФАС оштрафовала Booking. com на 1,3 млрд рублей
Популярное
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.

"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Мир. Новости мира
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Происшествия
Жена предполагаемого тюменского убийцы-педофила сообщила о его алиби
Российский шоу-бизнес
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Василий Амирджанов Школьников обяжут ежедневно поднимать флаг России Василий Амирджанов Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует
Российский шоу-бизнес
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Евросоюз
"Нам нужна энергия": в Германии предложили заключить союз с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников