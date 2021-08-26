ФАС оштрафовала Booking. com на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала Booking. com выплатить штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за то, что сайт злоупотреблял "доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов".

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было заведено после того, как в ФАС обратилась общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России". В декабре прошлого года служба завершила рассмотрение дела и пришла к выводу, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам свои "условия о необходимости <…> соблюдения паритета цен и номеров".

Это привело к тому, что отели не могли устанавливать цену на свои услуги в других агрегаторах ниже, чем на Booking. com, отметили в службе.

ФАС решила, что действия компании приводят к ограничению конкуренции на рынке и ущемляют интересы гостиниц, отелей и хостелов.

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