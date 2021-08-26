В Казахстане эвакуируют жителей рядом с военной частью из-за взрыва

В Казахстане, Жамбылской области в четыре часа дня что-то взорвалось около склада воинской части, из-за чего вспыхнул пожар. Об этом написали представители Минобороны страны.

В Сети есть видео, где взрывается здание. Свидетели происшествия, которые снимали происходящее, едва удержались на ногах. Пока никто не знает, что это были за предметы, из-за которых произошёл инцидент. Также правоохранители выясняют, почему случился пожар.

"К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области", — рассказали представители.

Огонь до сих пор тушат. В борьбе с пламенем помогают члены комиссии Минобороны с заместителем министра, генералом Русланом Шпекабаевым.

Также сообщили, что рядом с военным объектом эвакуируют местных жителей.

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