Жена предполагаемого тюменского убийцы-педофила сообщила о его алиби

Семья Виталия Бережного, который признался в изнасиловании и убийстве девятилетней Насти Муравьёвой из Тюмени, заявила об алиби обвиняемого. По словам бывшей жены предположительного преступника, он в день, когда нашли тело, находился на даче с отцом.

Близкие Виталия уверены, что его подставили. По их мнению, историю с холодильником, в котором убийца держал тело школьницы, выдумали правоохранители. Бывшая жена Ирина, отец и сестра хотят изучить документы и поговорить с родственником. Пока к нему никого не пускают.

"Я считаю, его подставили. Я хочу посмотреть все документы, поговорить с ним, только мне он скажет, что было на самом деле", — заявила женщина.

По данным журналистов, она шесть лет живёт отдельно от мужа. У Ирины и Виталия есть сын. Ещё обвиняемый какое-то время воспитывал дочь жены от её прошлого брака. Сейчас она в отношениях, работает диспетчером.

Ирина обеспокоена, что её детям в Интернете отправляют угрозы.

По словам жены Виталия, он 17 августа находился на даче у отца и помогал ему с ремонтом, поэтому физически не мог оставить тело Насти в коробке возле озера.

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