СМИ: самолёты продолжают вылетать из аэропорта Кабула после взрывов возле него

Из аэропорта в Кабуле, возле которого 26 августа прогремели два взрыва, продолжают вылетать самолеты, сообщил телеканал Sky News.

По информации источников телеканала Sky News Arabia, один из взрывов прогремел у северного входа в аэропорт, его устроил террорист-смертник. Телеканал Al Hadath сообщил, что взрыв произошёл рядом с пунктом британских сил.

Reuters сообщает, что жертвами инцидента стали не менее 13 человек, среди погибших есть дети.

Согласно сведениям источника телеканала Al Jazeera, в результате инцидента получили ранения не менее 15 человек. The Wall Street Journal сообщает, что среди пострадавших от взрыва есть военнослужащие США.

По данным газеты Politico, за произошедшее возле кабульского аэропорта несет ответственность террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Напомним, после захвата власти в Афганистане талибами* тысячи людей пытаются покинуть эту страну через аэропорт в Кабуле.

24 августа официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заявил, что с 1 сентября эвакуация беженцев из Афганистана будет запрещена.

*"Талибан" - организация запрещена в РФ

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