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В Самаре врачи скорой помощи оставили умирать больного туберкулёзом

Происшествия

В Самаре сотрудники скорой помощи приехали на вызов к мужчине с туберкулёзом позвоночника и уехали, после чего больной умер. Его мама Людмила убеждена, что Михаила могли спасти, но не стали.

В Самаре врачи скорой помощи оставили умирать больного туберкулёзом

По словам Людмилы, болезнь у Михаила развилась во время семилетней работы на Дальнем Востоке. Он трудился в порту на холоде, из-за чего появилась сначала пневмония, потом туберкулёз. Мужчина не хотел рассказывать об этом маме, но когда стал болеть позвоночник, смысла скрывать уже не было.

Людмила и Михаил несколько месяцев лежали в диспансере. Мужчина перенёс три операции. У него осталось только четыре позвонка, остальное стало "кашей". Маме разрешили жить в больнице, потому что женщина мыла полы, ухаживала за другими пациентами.

Когда Ланцовы стали жить в квартире, Людмила ушла с работы и полностью занялась сыном. Хоть и Михаил был прикован к постели, он не отчаивался: познакомился в Сети с девушкой, читал о своей болезни.

Михаил несколько раз страдал от приступов, но врачи скорой ему всегда помогали. 29 июня приехали два медицинских работника. Женщина спросила информацию о больном, на что Людмила протянула карточку. Врач попросила всё рассказать, потому что устала от смены в 24 часа.

"Ну я и рассказала, как могла, даже не помню, что говорила, сама волновалась очень" — поделилась с журналистами Людмила.

Врач ответила:

"Вот мы его сейчас увезем на обследование, а как вы поедете назад? Обратно мы не возим. А кто его понесёт в скорую?".

Работники скорой просто уехали.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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