Обвиняемый в убийстве и изнасиловании тюменской девочки сознался в преступлениях

Следственный комитет России выстроил картину пропажи и убийства тюменской девочки Насти. В этом помог обвиняемый Виталий Бережной, который признался в преступлении.

Что подтвердил Виталий

Признавшийся обвиняемый родом из Сургута. 40-летнего Виталия будут судить за убийство и изнасилование девятилетней школьницы.

Правоохранители убеждены, что 30 июня этого года, когда она и пропала, мужчина, будучи соседом, привёл её с лестничной площадки к себе домой. Там Виталий под действием алкоголя и наркотиков связал девочку с помощью скотча и надругался над ней. Настя погибла от удушья. Обо всём этом полицейским рассказал сам Виталий.

Её тело он пару дней держал в холодильнике, потом сложил в коробку и оставил возле озера.

Что о нём узнали

Инсайдер URA.RU заявлял, что Виталий работал в спецназе ГРУ:

"В Нягани помощником участкового он работал в период с 2009 по 2011 год. Уволился по собственному желанию, как раз когда в полиции шла реформа".

Следователи подтвердили информацию о правоохранительном прошлом предполагаемого преступника.

Также анонимный источник рассказал журналистам, что Виталий владел частным детсадом в Нягани. Они обнаружили группу этого заведения во "ВКонтакте", среди её участников есть обвиняемый.

"Этот человек держал в Нягани частный детский садик, вероятно, вместе с женой. Он снимал у моего знакомого гараж, в котором хранил столики, стульчики…", — поделилась местная жительница.

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