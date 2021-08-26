В Москве раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг, в которой оказались замешаны полицейские, сообщает РБК со ссылкой на управление ФСБ по Москве и области.
По информации ведомства, участниками преступной схемы были сотрудники дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово. В ФСБ полагают, что полицейские предоставляли служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти москвичей ритуальным агентствам. Те в свою очередь оперативно связывались с близкими умерших, а затем приезжали к ним и навязывали дорогостоящие похоронные услуги.
Сообщается, что сотрудники МВД получали за "слитую" информацию об умерших значительные суммы от ритуальных агентств.
По информации ФСБ, в настоящее время отправлены за решётку пятеро подозреваемых. причастных к преступной схеме, в том числе её предполагаемый организатор. Он пытался сбежать на Украину, но был задержан на границе.
В ходе расследования преступления в офисе одной из похоронных компаний провели обыск. В машине её руководителя нашли поддельный пропуск с символикой управления ФСБ.
В связи с раскрытием преступной схемы возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки".
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