В деле об убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени появился подозреваемый

В убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени заподозрили 40-летнего жителя этого города, сообщает СКР.

"В городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой", — говорится в сообщении.

По информации СКР, в настоящее время с жителем Тюмени проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее тело Насти Муравьевой, пропавшей в Тюмени в конце июня 2021 года, было обнаружено с признаками насильственной смерти 19 августа возле озера Оброчного в нескольких километрах от места, где она жила.

В связи с гибелью девочки возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Его расследованием занимается Главное следственное управление СКР.

Параллельно в рамках другого уголовного дела сотрудники Следственного комитета расследуют факты исчезновения восьми детей в Тюменской области, начиная с 1997 года. По информации СМИ, тела некоторых пропавших впоследствии были обнаружены со следами насильственной смерти.

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