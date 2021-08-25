В Кабуле ограбили российский вертолёт Ми-8МТВ

В кабульском аэропорте, единственном месте, откуда можно покинуть захваченный талибами* Афганистан, похитили все вещи из российского вертолёта Ми-8МТВ.

Неустановленные грабители забрали с собой:

аварийный топор;

документы;

огнетушители;

бронежилеты;

кислородные маски;

радиостанцию;

другие предметы.

Скорее всего, виновников так и не найдут, поскольку в аэропорту столицы слишком много людей.

Вертолёт Ми-8МТВ оставался невредимым даже на территории Сомали, но не прошёл проверку Афганистаном.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил эвакуировать из Афганистана пятьсот граждан таких стран, как:

Российская Федерация;

страны Организации Договора о коллективной безопасности;

Украина.

На эту миссию отправили четыре самолёта вместе с военными медиками.

*Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

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