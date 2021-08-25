В кабульском аэропорте, единственном месте, откуда можно покинуть захваченный талибами* Афганистан, похитили все вещи из российского вертолёта Ми-8МТВ.
Неустановленные грабители забрали с собой:
Скорее всего, виновников так и не найдут, поскольку в аэропорту столицы слишком много людей.
Вертолёт Ми-8МТВ оставался невредимым даже на территории Сомали, но не прошёл проверку Афганистаном.
Напомним, что президент Владимир Путин поручил эвакуировать из Афганистана пятьсот граждан таких стран, как:
На эту миссию отправили четыре самолёта вместе с военными медиками.
*Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.
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