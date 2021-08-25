"Экоцид": СКР завёл дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала после вхождения Крыма в состав РФ.

По информации СКР, дело завели по статье "Экоцид".

Как установлено следствием, после воссоединения Крыма с Россией неизвестные, выступающие против этого, построили дамбу в Херсонской области, перекрыв Северо-Крымский канал. С 26 апреля 2014 года подача воды по нему на полуостров прекратилась.

Это способствовало истощению сельхозземель и изменению экосистем залива Сиваш, нанесло ущерб животному миру и привело к ухудшению качества воды, употребляемой жителями Крыма, что негативно отразилось на их здоровье.

В Следственном комитете отметили, что канал был перекрыт в нарушение Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела о перекрытии канала, заявил журналистам, что причастные к водной блокаде полуострова уже установлены.

"Пусть эти лица не обольщаются. Нам они все известны поименно. И материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны. Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу", — цитирует заявление парламентария РИА Новости.

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