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Власти Ленобласти проведут проверку о лжевакцинации во Всеволожске

Происшествия » Парад мошенников

Комитет по здравоохранению Ленинградской области проверит информацию о лжевакцинации во Всеволожске. Ложная информация в сертификатах о вакцинации от коронавируса была найдена в клинической районной больнице.

Власти Ленобласти проведут проверку о лжевакцинации во Всеволожске

В сообщении говорится, что в случае подтверждения мошеннической схемы участников ждут "самые жесткие меры". Глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин заявил, что по факту лжевакцинации проводится проверка во всех больницах, а также пунктах вакцинации области.

По словам Выглежанина, комитет сотрудничает с силовыми структурами, поэтому при выявлении нарушений будут приняты жесткие дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске задержаны пять врачей по делу о ложной вакцинации. Медики предлагала гражданам за деньги получить QR-код без прививки. По их делу возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии информации.

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История разоблачения лжедоктора
Автор: Владан Джурич
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