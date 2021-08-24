Власти Ленобласти проведут проверку о лжевакцинации во Всеволожске

Комитет по здравоохранению Ленинградской области проверит информацию о лжевакцинации во Всеволожске. Ложная информация в сертификатах о вакцинации от коронавируса была найдена в клинической районной больнице.

В сообщении говорится, что в случае подтверждения мошеннической схемы участников ждут "самые жесткие меры". Глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин заявил, что по факту лжевакцинации проводится проверка во всех больницах, а также пунктах вакцинации области.

По словам Выглежанина, комитет сотрудничает с силовыми структурами, поэтому при выявлении нарушений будут приняты жесткие дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске задержаны пять врачей по делу о ложной вакцинации. Медики предлагала гражданам за деньги получить QR-код без прививки. По их делу возбуждено уголовное дело по статье о сокрытии информации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.