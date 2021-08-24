Абрамченко озвучила основную причину разлива нефти под Новороссийском

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко завила, что главной причиной разлива нефти под Новороссийском стало отсутствие капитального ремонта.

По словам вице-премьера, основной причиной случившегося стала многолетняя эксплуатация оборудования без капремонта.

Ранее гендиректор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что из-за заводского брака мог разрушиться гидрокомпенсатор на выносном причале нефтеналивного терминала КТК, что и привело к выбросу нефти.

Инцидент произошел 7 августа в порту Новороссийска во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony.

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