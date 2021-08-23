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В Башкирии ребенок погиб после возгорания бочки с карбидом

Происшествия

В Республике Башкортостан шестилетние дети подожгли бочку с карбидом и получили ожоги. Один из них скончался в больнице.

Инцидент произошел 17 августа. Сотрудники МЧС приехали, чтобы потушить возгорание в гараже в селе Акъяр. Они вытащили из гаража металлическую бочку, чтобы не допустить возгорания легковоспламеняющегося вещества, которое находилось внутри нее. Вечером двое детей подожгли бочку, в которой, как оказалось позже, был карбид. В итоге несовершеннолетние попали в больницу с ожогами 90% и 60% поверхности тела.

Через шесть дней после инцидента скончался ребенок, получивший более серьезные ожоги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

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Автор: Игорь Рябов
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