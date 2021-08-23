Вертолёт санитарной авиации совершил жесткую посадку в Ивановской области 23 августа, сообщил информированный источник «Интерфакса».
По словам собеседника агентства, ЧП произошло возле областной больницы в городе Иваново.
В результате инцидента вертолёт повредил винт и шасси.
Как рассказали ТАСС в управлении МЧС по Ивановской области, в совершившем жесткую посадку вертолёте находились только два пилота.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, 12 августа на Камчатке потерпел крушение вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами, летевшими на экскурсию. Машина рухнула в Курильское озеро.
Сотрудникам местного заповедника удалось спасти с места происшествия восемь человек. Остальные участники крушения вертолёта погибли. Их тела поднимали со дна озера с помощью глубоководных аппаратов Минобороны РФ до 18 августа.
В связи с крушением вертолёта на Камчатке сотрудники СКР завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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