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В Ивановской области совершил жёсткую посадку вертолёт санавиации

Происшествия

Вертолёт санитарной авиации совершил жесткую посадку в Ивановской области 23 августа, сообщил информированный источник «Интерфакса».

В Ивановской области совершил жёсткую посадку вертолёт санавиации

По словам собеседника агентства, ЧП произошло возле областной больницы в городе Иваново.

В результате инцидента вертолёт повредил винт и шасси. 

Как рассказали ТАСС в управлении МЧС по Ивановской области, в совершившем жесткую посадку вертолёте находились только два пилота.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 12 августа на Камчатке потерпел крушение вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа и 13 туристами, летевшими на экскурсию. Машина рухнула в Курильское озеро. 

Сотрудникам местного заповедника удалось спасти с места происшествия восемь человек. Остальные участники крушения вертолёта погибли. Их тела поднимали со дна озера с помощью глубоководных аппаратов Минобороны РФ до 18 августа.

В связи с крушением вертолёта на Камчатке сотрудники СКР завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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В МО упал вертолёт – погиб авиаинструктор Путина
Автор: Владимир Васютченко
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